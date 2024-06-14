AK Parti'li Yılmaz: Onlar kendi delegelerinden de almaları gereken oyu alamadı

SAMSUN’da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Belediyeler Birliği seçimlerinde kendi belediyelerinin adaylarına oy vermediği yönündeki haberlere tepki göstererek, “O bilgi yanlış. O bilgi adeta köpürtme, adeta ajitasyon içerikli. Bırakın bizim arkadaşlarımızın onlara oy vermesini, onlar kendi delegelerinden de almaları gereken oyları alamadılar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun’da basın toplantısı düzenledi. İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Yılmaz, “Biz sonraki seçimin hazırlıkları ve ondan sonraki seçimin gerektirdiği şeyleri yapan bir siyasi kültürden geliyoruz. Arkadaşlarımızın motivasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Seçim sürecinde, aday belirleme sürecinde olan rekabetin bittiğini, artık kucaklaşmanın, nezaketin, suhuletin zamanı olduğunu ve önümüzdeki süreçte yapmamız gerekenleri konuşmamız gerektiğini hep konuşuyoruz. 31 Mart seçimlerinde beklediğimiz sonuçları gerek Türkiye ortalamasında gerek de Samsunumuzda alamayışımızla ilgili çok ayrıntılı çalışmalar yapıldı, yapılıyor da. Bunlar belli bir stratejik yol haritasına dönüştürülüyor şu anda. O yol haritasının ayak ve uygulamalarını önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.