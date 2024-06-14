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        AK Parti'li Yılmaz: Onlar kendi delegelerinden de almaları gereken oyu alamadı

        SAMSUN'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Belediyeler Birliği seçimlerinde kendi belediyelerinin adaylarına oy vermediği yönündeki haberlere tepki göstererek, "O bilgi yanlış.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:19 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:25
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        AK Parti'li Yılmaz: Onlar kendi delegelerinden de almaları gereken oyu alamadı
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        SAMSUN’da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Belediyeler Birliği seçimlerinde kendi belediyelerinin adaylarına oy vermediği yönündeki haberlere tepki göstererek, “O bilgi yanlış. O bilgi adeta köpürtme, adeta ajitasyon içerikli. Bırakın bizim arkadaşlarımızın onlara oy vermesini, onlar kendi delegelerinden de almaları gereken oyları alamadılar” dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun’da basın toplantısı düzenledi. İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Yılmaz, “Biz sonraki seçimin hazırlıkları ve ondan sonraki seçimin gerektirdiği şeyleri yapan bir siyasi kültürden geliyoruz. Arkadaşlarımızın motivasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Seçim sürecinde, aday belirleme sürecinde olan rekabetin bittiğini, artık kucaklaşmanın, nezaketin, suhuletin zamanı olduğunu ve önümüzdeki süreçte yapmamız gerekenleri konuşmamız gerektiğini hep konuşuyoruz. 31 Mart seçimlerinde beklediğimiz sonuçları gerek Türkiye ortalamasında gerek de Samsunumuzda alamayışımızla ilgili çok ayrıntılı çalışmalar yapıldı, yapılıyor da. Bunlar belli bir stratejik yol haritasına dönüştürülüyor şu anda. O yol haritasının ayak ve uygulamalarını önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.

        Belediyeler Birliği seçimlerine de değinen Yılmaz, “Belediyeler Birliği seçimiyle ilgili konu külliyen yanlış, yalan haber ve iyi niyetten çok uzak bir habercilik anlayışıyla yapılmış bir şeydi. Orada AK Parti’li belediyeler, Millet İttifakı'na oy verdi, diye asla bir şey yok. Öyle bir konu yok. Onunla ilgili bir basın açıklaması zaten ben kendi hesabımdan yapmıştım. O bilgi yanlış. O bilgi adeta köpürtme, adeta ajitasyon içerikli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sonuçlarına müdahale ettiği, sinirlendiği, kızdığı falan gibi birtakım şeyler dolu, ajitasyon dolu ve karalama içerecek, incitici birtakım cümleler de içinde olan bir haber anlayışıyla yapılmış bir şey. Hiçbir şekilde doğruluk, gerçeklikle alakası olmayan bir şey olduğunun altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi Belediyeler Birliği seçiminde acaba Millet İttifakı'nın ortakları, DEM’di, İYİ Parti'ydi, Yeniden Refah'tı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ydi, onların delege sayısını da söyleyerek, aldıkları oyun da toplam delege sayısı kadar olmadığını söylesem gerçek ortaya çıkar. Anlatabiliyor muyum? Bırakın bizim arkadaşlarımızın onlara oy vermesini, onlar kendi delegelerinden de almaları gereken oyları alamadılar” ifadelerini kullandı.

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