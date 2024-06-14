Samsun'da elyaf fabrikasında yangın kontrol altında; soğutma çalışmalarında duvar çöktü: 9 yaralı (4)

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkıp, kontrol altına alınan fabrika yangınının soğutma çalışmaları sırasında, 9 itfaiye personelinin üzerine duvar çöktü. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 9 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

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