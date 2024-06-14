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        Samsun'da elyaf fabrikasında yangın kontrol altında; soğutma çalışmalarında duvar çöktü: 9 yaralı (4)

        İTFAİYEEKİPLERİNİN ÜZERİNE DUVAR ÇÖKTÜSamsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkıp, kontrol altına alınan fabrika yangınının soğutma çalışmaları sırasında, 9 itfaiye personelinin üzerine duvar çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:45
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        Samsun'da elyaf fabrikasında yangın kontrol altında; soğutma çalışmalarında duvar çöktü: 9 yaralı (4)
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        İTFAİYEEKİPLERİNİN ÜZERİNE DUVAR ÇÖKTÜ

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkıp, kontrol altına alınan fabrika yangınının soğutma çalışmaları sırasında, 9 itfaiye personelinin üzerine duvar çöktü. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 9 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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