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        Yaralanan acemi kasap: İnekte bir şey yok ama bizim atardamar kesildi

        SAMSUN'da kurbanlık keserken kendilerini yaralayan kasaplar, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:36 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:40
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        Yaralanan acemi kasap: İnekte bir şey yok ama bizim atardamar kesildi
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        SAMSUN’da kurbanlık keserken kendilerini yaralayan kasaplar, hastanede tedaviye alındı. Elinde kesik oluşan Tuğrul Akar, “İnekte bir şey yok ama bizim atardamar kesildi” dedi.

        Samsun’da kurbanlık keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Büyükbaşın bağlı olduğu kancadan düşmesiyle bacağı kırılan, elini, kolunu ve bacağını ve yaralayanlar, hastanede tedaviye alındı. Büyükbaşı yıkarken ipin elini kestiği Durmuş Gürbüz, “Parmak uçlarımda kırık oluştu. Ben 1982’den beri kurban kesiyorum, bu ilk kazam ve son olacak inşallah” diye konuştu. Amcası kurban kesmek isterken yanlışlıkla elinde kesik oluşan Tuğrul Akar ise, “İnekte hiçbir şey yok ama bizim atardamar kesildi. Kurbanda bir şey yok, kurban ben oldum. Şahdamarım da kesilse kurbana yardım edeceğim” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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