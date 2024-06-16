Arıza yapan otomobili için yol yardım aracı beklerken otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde arıza yapan otomobilini emniyet şeridine çeken Atilla Atasoy’a (42), yol yardım aracı beklerken seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada Atasoy hayatını kaybederken, çarpan otomobildeki 4 kişilik aile yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Atilla Atasoy yönetimindeki 34 HCZ 620 plakalı otomobil, seyir halindeyken arıza yaptı. Otomobili emniyet şeridine çeken Atasoy, yol yardım aracı için talepte bulundu. Bir süre sonra F.Ç. yönetimindeki 55 DK 083 plakalı kamyonet, arıza yapan otomobilin yanına geldi. Bu sırada, aynı yol üzerinde seyir halinde olan Can K. yönetimindeki 28 ACU 653 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol yardım için gelen kamyonete, ardından da arıza yapan otomobil ve sürücüsü Atasoy’a çarptı.