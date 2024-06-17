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        Maçta kalp krizi geçiren teknik direktör kurtarılamadı

        SAMSUN1'inci Amatör Lig ekiplerinden Yakakent Denizspor'un Teknik Direktörü Turgay Kullukçu (59), maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaydırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:10
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        Maçta kalp krizi geçiren teknik direktör kurtarılamadı
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        SAMSUN1'inci Amatör Lig ekiplerinden Yakakent Denizspor'un Teknik Direktörü Turgay Kullukçu (59), maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaydırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda 9 Haziran'da oynanan Yakakent Denizspor-Samsun Vefa Spor maçında kalp krizi geçiren Teknik Direktör Turgay Kullukçu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakında tedavisi süren Kullukçu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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