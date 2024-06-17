Maçta kalp krizi geçiren teknik direktör kurtarılamadı
SAMSUN1'inci Amatör Lig ekiplerinden Yakakent Denizspor'un Teknik Direktörü Turgay Kullukçu (59), maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaydırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.
SAMSUN1'inci Amatör Lig ekiplerinden Yakakent Denizspor'un Teknik Direktörü Turgay Kullukçu (59), maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaydırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda 9 Haziran'da oynanan Yakakent Denizspor-Samsun Vefa Spor maçında kalp krizi geçiren Teknik Direktör Turgay Kullukçu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakında tedavisi süren Kullukçu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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