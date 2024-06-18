Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        'Nüfus işlemleri, su ve elektrik arızaları için dahi 112'yi arıyorlar'

        SAMSUN'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni acil durumlar dışında arayanlar görevlilere zor anlar yaşatıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Nüfus işlemleri, su ve elektrik arızaları için dahi 112'yi arıyorlar'
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni acil durumlar dışında arayanlar görevlilere zor anlar yaşatıyor. Merkezin müdürü Ramazan Himmet, "Çağrı merkezimizi nüfus işlemleri, nöbetçi eczane, su ve elektrik arızaları gibi durumlardan bilgi almak için arayanlar oluyor. Gereksiz ve asılsız çağrılar çoğaldıkça çağrı merkezimizin iş yükü artıyor ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaşma noktasında zorluklar yaşıyoruz" dedi.

        112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ramazan Himmet, asılsız çağrıların birçok sorunu beraberinde getirdiğini ifade ederek, "Acil Çağrı Merkezimiz, Samsun'da 17 ilçenin çağrılarını karşılıyor. Samsun halkına bu noktada hizmetimizi veriyoruz. Çağrı merkezimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de kurumumuza gelen asılsız ve gereksiz ihbarlar. Çağrı merkezi adından da anlaşıldığı üzere acil çağrıların geldiği ve hizmete ihtiyaç duyulduğunda ekiplerimizin yönlendirildiği bir kurumdur. Ama ne yazık ki bazı noktalarda çağrı merkezimizi nüfus işlemleri, nöbetçi eczane, su ve elektrik arızaları gibi durumlardan bilgi almak için arayanlar oluyor. Gereksiz ve asılsız çağrılar çoğaldıkça çağrı merkezimizin iş yükü artıyor ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaşma noktasında zorluklar yaşıyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi, acil çağrıların geldiği bir merkezdir ve vatandaşlarımızdan merkezimizi gereksiz ve asılsız nedenlerden dolayı aramamalarını rica ediyoruz. Başka hayatları riske atmayalım" diye konuştu.

        'ACİL DURUMLARDA YARDIMA KOŞMAK İÇİN BURADAYIZ'

        Belediye işlemleri, hastane randevuları gibi olaylarda da 112'nin arandığını söyleyen çağrı karşılama memuru Ahmet Hakan Şahin, "Bizler 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki 7 farklı kurumu birbirine bağlayan çağrı karşılama memurlarıyız. Vatandaşlarımızın acil durumlarını en kısa sürede zamanla yarışarak gidermek üzere, acil analizler yaparak vatandaşımızın sıkıntısını gidermek için onları ilgili kurumlara yönlendirmek ile görevliyiz. Bu noktada vatandaşlarımız bizlere her konuda başvurabiliyorlar. Vatandaşlarımız bazen acil olmayan durumlarda da bizlere başvurabiliyorlar. Hastane randevusu almak, belediyeyi ilgilendiren konular için bizleri arıyorlar. Bu çağrılar tabii ki bizim iş yükümüzü artırıyor. Bizler vatandaşlarımızın acil durumlarında yardımlarına koşmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        İlk üç günün acı bilançosu açıklandı!
        İlk üç günün acı bilançosu açıklandı!
        Paris Olimpiyatları'nda sıcaklık tehlikesi!
        Paris Olimpiyatları'nda sıcaklık tehlikesi!
        Eşini önce bıçakladı! Sonra tetiğe bastı!
        Eşini önce bıçakladı! Sonra tetiğe bastı!
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
        Belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
        Mankenin emekli olmayan hali
        Mankenin emekli olmayan hali
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        Akdeniz, Ege ve Güneydoğu dikkat! İllerimizde hava durumu!
        Akdeniz, Ege ve Güneydoğu dikkat! İllerimizde hava durumu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Tekkeköy'de bayramlaşma töreni düzenlendi
        Tekkeköy'de bayramlaşma töreni düzenlendi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun polisi uyuşturucuyla mücadelede bilinçlendirme çalışmalarına devam e...
        Samsun polisi uyuşturucuyla mücadelede bilinçlendirme çalışmalarına devam e...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Havza'da bayramlaşma programına...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Havza'da bayramlaşma programına...
        Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi devam ediyor
        Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi devam ediyor
        Bafra'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Bafra'da bayramlaşma programı düzenlendi