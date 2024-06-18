'Nüfus işlemleri, su ve elektrik arızaları için dahi 112'yi arıyorlar'
SAMSUN'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni acil durumlar dışında arayanlar görevlilere zor anlar yaşatıyor.
SAMSUN'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni acil durumlar dışında arayanlar görevlilere zor anlar yaşatıyor. Merkezin müdürü Ramazan Himmet, "Çağrı merkezimizi nüfus işlemleri, nöbetçi eczane, su ve elektrik arızaları gibi durumlardan bilgi almak için arayanlar oluyor. Gereksiz ve asılsız çağrılar çoğaldıkça çağrı merkezimizin iş yükü artıyor ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaşma noktasında zorluklar yaşıyoruz" dedi.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ramazan Himmet, asılsız çağrıların birçok sorunu beraberinde getirdiğini ifade ederek, "Acil Çağrı Merkezimiz, Samsun'da 17 ilçenin çağrılarını karşılıyor. Samsun halkına bu noktada hizmetimizi veriyoruz. Çağrı merkezimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de kurumumuza gelen asılsız ve gereksiz ihbarlar. Çağrı merkezi adından da anlaşıldığı üzere acil çağrıların geldiği ve hizmete ihtiyaç duyulduğunda ekiplerimizin yönlendirildiği bir kurumdur. Ama ne yazık ki bazı noktalarda çağrı merkezimizi nüfus işlemleri, nöbetçi eczane, su ve elektrik arızaları gibi durumlardan bilgi almak için arayanlar oluyor. Gereksiz ve asılsız çağrılar çoğaldıkça çağrı merkezimizin iş yükü artıyor ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaşma noktasında zorluklar yaşıyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi, acil çağrıların geldiği bir merkezdir ve vatandaşlarımızdan merkezimizi gereksiz ve asılsız nedenlerden dolayı aramamalarını rica ediyoruz. Başka hayatları riske atmayalım" diye konuştu.
'ACİL DURUMLARDA YARDIMA KOŞMAK İÇİN BURADAYIZ'
Belediye işlemleri, hastane randevuları gibi olaylarda da 112'nin arandığını söyleyen çağrı karşılama memuru Ahmet Hakan Şahin, "Bizler 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki 7 farklı kurumu birbirine bağlayan çağrı karşılama memurlarıyız. Vatandaşlarımızın acil durumlarını en kısa sürede zamanla yarışarak gidermek üzere, acil analizler yaparak vatandaşımızın sıkıntısını gidermek için onları ilgili kurumlara yönlendirmek ile görevliyiz. Bu noktada vatandaşlarımız bizlere her konuda başvurabiliyorlar. Vatandaşlarımız bazen acil olmayan durumlarda da bizlere başvurabiliyorlar. Hastane randevusu almak, belediyeyi ilgilendiren konular için bizleri arıyorlar. Bu çağrılar tabii ki bizim iş yükümüzü artırıyor. Bizler vatandaşlarımızın acil durumlarında yardımlarına koşmak için buradayız" ifadelerini kullandı.
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