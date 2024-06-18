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        Samsunspor Kulübü, bayramlaşma töreninde bir araya geldi

        Samsunspor Kulübü, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 18:12 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:15
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        Samsunspor Kulübü, bayramlaşma töreninde bir araya geldi
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        Samsunspor Kulübü, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

        Yapılan bayramlaşma törenine Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Operasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, TFF Bölge Müdürü Haluk Tan, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven, Samsunspor Kulübü yönetimi ve Samsunspor Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

        Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Suat Çakır, “Samsunspor adına hepinize teşekkür edip bayramınızı kutlarım. İnşallah böyle güzel bayramlarda, güzel günlerde Süper Lig’de olarak hep beraber kutlarız. Bugün bizle olup katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

        Bayramlaşma töreni toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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