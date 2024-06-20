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        Samsun'da 5 katlı binanın çatısı yandı

        SAMSUN'UN İlkadım ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bir saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:25
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        Samsun'da 5 katlı binanın çatısı yandı
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        SAMSUN’UN İlkadım ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bir saatlik çalışmayla söndürüldü.

        İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi’nde, 5 katlı bir apartmanının çatısında dün 23.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman tahliye edilirken, binanın altındaki 2 araç da zarar görmemesi için çekildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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