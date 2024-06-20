Samsun'da 5 katlı binanın çatısı yandı

İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi’nde, 5 katlı bir apartmanının çatısında dün 23.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman tahliye edilirken, binanın altındaki 2 araç da zarar görmemesi için çekildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

SAMSUN’UN İlkadım ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bir saatlik çalışmayla söndürüldü.

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