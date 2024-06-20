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        Ordu'da otomobil, yol kenarındaki evin duvarına çarptı: 4 yaralı

        ORDU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan evin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 20:21 Güncelleme: 20.06.2024 - 20:25
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        Ordu'da otomobil, yol kenarındaki evin duvarına çarptı: 4 yaralı
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        ORDU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan evin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Buharı Mahallesi'nde meydana geldi. R.M. (54) yönetimindeki 22 FR 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki B.M. (21), H.M. (43) ve H.M. (15), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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