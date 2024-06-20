Ordu'da otomobil, yol kenarındaki evin duvarına çarptı: 4 yaralı

Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Buharı Mahallesi'nde meydana geldi. R.M. (54) yönetimindeki 22 FR 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki B.M. (21), H.M. (43) ve H.M. (15), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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