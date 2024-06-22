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        Samsun'da düğün magandalarına 8 bin 322'şer lira ceza

        SAMSUN'un Yakakent ilçesindeki düğünde havaya ateş açan 3 kişiye 8 bin 322'şer lira idari para cezası uygulandı, haklarında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:23 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:25
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        Samsun'da düğün magandalarına 8 bin 322'şer lira ceza
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        SAMSUN'un Yakakent ilçesindeki düğünde havaya ateş açan 3 kişiye 8 bin 322'şer lira idari para cezası uygulandı, haklarında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde düğünde havaya ateş açtıkları tespit edilen N.K., E.K. ve N.S.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı 1 ruhsatsız tabanca, 1 taşıma ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 21 mermiye de el konuldu. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüphelilere 8 bin 322'şer lira da idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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