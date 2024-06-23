Denizde kaybolan Cihan'ın temmuzda düğünü varmış
SAMSUN'un Terme ilçesinde iki gün önce üç arkadaşıyla denize girdikten sonra kaybolan Cihan Yılmaz'ı (22) arama çalışmaları sürüyor.
SAMSUN'un Terme ilçesinde iki gün önce üç arkadaşıyla denize girdikten sonra kaybolan Cihan Yılmaz'ı (22) arama çalışmaları sürüyor. Yılmaz’ın temmuz ayında düğün yapmayı planladığı belirtildi.
Terme’de arkadaşlarıyla serinlemek için 21 Haziran günü denize giren Cihan Yılmaz, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Yılmaz'a ulaşılamadı. Temmuz ayı içerisinde evleneceği öğrenilen Yılmaz için bölgede, denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri deniz botu, helikopter ve dron gibi araçlar ile arama çalışmaları yürütürken, karada jandarma ekipleri arama çalışma yapıyor.
Cihan Yılmaz’ın denize girdiği Taşlık Mahallesi bölgesine gelen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve Terme Kaymakamı Metin Maytalman, incelemelerde bulundu. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Kınası yapılan ve yakın zamanda düğününün olduğunu üzüntüyle öğrendiğim gencimizin yakınlarına sabırlar diliyorum. Devletimiz bütün imkanları ile bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor" dedi.
Yılmaz'ın ailesinin de bölgede endişeli bir şekilde bekleyişi sürüyor.
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