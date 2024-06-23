Denizde kaybolan Cihan'ın temmuzda düğünü varmış

SAMSUN'un Terme ilçesinde iki gün önce üç arkadaşıyla denize girdikten sonra kaybolan Cihan Yılmaz'ı (22) arama çalışmaları sürüyor. Yılmaz’ın temmuz ayında düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Terme’de arkadaşlarıyla serinlemek için 21 Haziran günü denize giren Cihan Yılmaz, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Yılmaz'a ulaşılamadı. Temmuz ayı içerisinde evleneceği öğrenilen Yılmaz için bölgede, denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri deniz botu, helikopter ve dron gibi araçlar ile arama çalışmaları yürütürken, karada jandarma ekipleri arama çalışma yapıyor.