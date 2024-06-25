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        Kamyon, yolcu minibüsüne çarpıp, bahçeye devrildi; 11 yaralı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde kamyonun yolcu minibüsüne arkadan çarpıp, bariyerleri aşarak evin bahçesine devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:10
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        Kamyon, yolcu minibüsüne çarpıp, bahçeye devrildi; 11 yaralı
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde kamyonun yolcu minibüsüne arkadan çarpıp, bariyerleri aşarak evin bahçesine devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaza, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Sezgin Arıcı'nın hakimiyetindeki 55 AIC 564 plakalı kamyon, Nurullah Keskin'in kullandığı 55 M 0807 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki bariyerleri aşarak evin bahçesine devrildi. Kazada 2'si sürücü, toplam 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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