Kamyon, yolcu minibüsüne çarpıp, bahçeye devrildi; 11 yaralı

Kaza, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Sezgin Arıcı'nın hakimiyetindeki 55 AIC 564 plakalı kamyon, Nurullah Keskin'in kullandığı 55 M 0807 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki bariyerleri aşarak evin bahçesine devrildi. Kazada 2'si sürücü, toplam 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

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