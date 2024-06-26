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        Samsun merkezli 3 ilde 'change' operasyonu: 30 gözaltı

        SAMSUN merkezli 3 ilde düzenlenen 'change' operasyonunda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:35
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        Samsun merkezli 3 ilde 'change' operasyonu: 30 gözaltı
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        SAMSUN merkezli 3 ilde düzenlenen 'change' operasyonunda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı marka ve modeldeki yanmış, hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirip, Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 15 milyon lira olduğu değerlendirilen 29 araçla 'change' yapıldığını tespit etti. Dün saat 05.30 sıralarında 'Nitelikli dolandırıcılık' , 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kaçakçılık' suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum ve Trabzon'dan 1'er şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 tabanca ve bu tabancalara ait 20 mermi, 23 adet 9,19 milimetre fişek, 1 şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 800 lira, şüphelilere ait dijital materyaller, 2 araç plakası, noter belgeleri ve araç alım satım işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak ile diğer materyaller ele geçirildi. Yakalanan 30 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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