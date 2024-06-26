Afganistan uyruklu 4 göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
RİZE'de polisin düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
RİZE’de polisin düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Soruşturmanın sürdüğü Samsun’a getirilen şüpheliler Ali Öztürk ile kendisinin de kaçak göçmen olduğu belirlenen Rahmetullah Fakiryar tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarla Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmenin İran'dan Van'a giriş yaptığını belirledi. Ekipler, Rize’ye geldikleri belirlenen göçmenlerin buradan da Ankara’ya götürüleceği bilgisine ulaştı. Rize’de operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 kaça göçmen ile araç sürücüsü Ali Öztürk ve olayı organize eden Rahmetullah Fakiryar'ı gözaltına aldı. Fakiryar'ın da 'kaçak göçmen' olduğu saptandı.
Samsun'a getirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 4 kaçak göçmenin ise sınır dışı edileceği bildirildi.
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