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        Samsun merkezli 3 ildeki 'change' operasyonunda, 17 şüpheli adliyede

        SAMSUN merkezli 3 ilde düzenlenen 'change' operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:05
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        Samsun merkezli 3 ildeki 'change' operasyonunda, 17 şüpheli adliyede
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        SAMSUN merkezli 3 ilde düzenlenen 'change' operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı marka ve modeldeki yanmış, hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirip, Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 15 milyon lira olduğu değerlendirilen 29 araçla 'change' yapıldığını tespit etti. İki gün önce saat 05.30 sıralarında 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kaçakçılık' suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum ve Trabzon'dan 1'er şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 tabanca ve bu tabancalara ait 20 mermi, 23 adet 9,19 milimetre fişek, 1 şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 800 lira, şüphelilere ait dijital materyaller, 2 araç plakası, noter belgeleri ve araç alım satım işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak ile diğer materyaller ele geçirildi. Yakalanan 30 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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