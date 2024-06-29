Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        80 cankurtaran göreve başladı

        SAMSUN İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri, sahillerde boğulma vakalarına karşı aktif görev yaparak şu ana kadar 55 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:32 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        80 cankurtaran göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekipleri, sahillerde boğulma vakalarına karşı aktif görev yaparak şu ana kadar 55 kişiyi boğulmaktan kurtardı. İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Dalış Amiri Mustafa Doğru, “80 cankurtaran ile görevlendirildiğimiz denize girilebilen alanlarda vatandaşlarımızın can sağlığı için görevimize hazırız” dedi.

        Cankurtaran ekipleri, sahillerde devriye gezerek vatandaşların can güvenliğini sağlamak için bilgilendirme ve uyarılarına devam ediyor. Samsun sahillerinde güvenli bir yaz sezonu geçirmek amacıyla ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda sürekli olarak bilgilendiriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Dalış Amiri Mustafa Doğru, “Ekip olarak Terme Miliç ve Yakakent ilçe merkezi dahil olmak üzere birçok bölgede can kurtaran hizmeti veriyoruz. 80 cankurtaran ile denize girilebilen alanlarda görev yapıyoruz. Denizin güvenli olduğu derinlik seviyesinde şamandıralarımızı çektik. Vatandaşlarımızın cankurtaranların uyarılarına riayet ederlerse seviniriz. Güvenlik şamandıralarının geçilmemesi ve Rip akıntısına yakalanılmaması için gerekli önlemleri aldık” diye konuştu.

        ‘RİP AKINTISINDAN SAHİLE DOĞRU DEĞİL, SAĞA VEYA SOLA PARALEL YÜZEREK KURTULMAYIZ’

        Rip akıntısı hakkında da bilgi veren Mustafa Doğru, “Rip akıntısı halk dilinde çeken akıntı olarak bilinen, bölgemizde sıkça karşılaştığımız bir durum. Görülmesinin sebebi deniz dip tabanının kumlu yapıdan olmasıdır. Rüzgarlı havalarda, denizin dalgalı olduğu zamanlarda etkisini gösteriyor. Rip akıntısı dibe doğru değil denizin açıklarına doğru sürükleme yapar. Buna kapıldığımızda öncelikle panik yapmamalıyız. Su üzerinde kalmaya çalışıp enerjimizi boşa harcamamalıyız. Sahile doğru değil, sağa veya sola paralel şekilde yüzerek çeken akıntıdan kurtulabiliriz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu
        Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren emekli astsubay hastanede öldü
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren emekli astsubay hastanede öldü
        Samsun merkezli 3 ildeki 'change' operasyonunda, 17 şüpheli adliyede (2)
        Samsun merkezli 3 ildeki 'change' operasyonunda, 17 şüpheli adliyede (2)
        Samsun'da 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'dan bir aracın sıkıştırdığı minibüs, karşı şeride gerip TIR'la çarpı...
        Samsun'dan bir aracın sıkıştırdığı minibüs, karşı şeride gerip TIR'la çarpı...