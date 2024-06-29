80 cankurtaran göreve başladı

SAMSUN İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekipleri, sahillerde boğulma vakalarına karşı aktif görev yaparak şu ana kadar 55 kişiyi boğulmaktan kurtardı. İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Dalış Amiri Mustafa Doğru, “80 cankurtaran ile görevlendirildiğimiz denize girilebilen alanlarda vatandaşlarımızın can sağlığı için görevimize hazırız” dedi.

Cankurtaran ekipleri, sahillerde devriye gezerek vatandaşların can güvenliğini sağlamak için bilgilendirme ve uyarılarına devam ediyor. Samsun sahillerinde güvenli bir yaz sezonu geçirmek amacıyla ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda sürekli olarak bilgilendiriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Dalış Amiri Mustafa Doğru, “Ekip olarak Terme Miliç ve Yakakent ilçe merkezi dahil olmak üzere birçok bölgede can kurtaran hizmeti veriyoruz. 80 cankurtaran ile denize girilebilen alanlarda görev yapıyoruz. Denizin güvenli olduğu derinlik seviyesinde şamandıralarımızı çektik. Vatandaşlarımızın cankurtaranların uyarılarına riayet ederlerse seviniriz. Güvenlik şamandıralarının geçilmemesi ve Rip akıntısına yakalanılmaması için gerekli önlemleri aldık” diye konuştu.