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        Samsun'da çocuklar için kano festivali

        SAMSUN'un Terme ilçesinde çocuklar için kano festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:20
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        Samsun'da çocuklar için kano festivali
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        SAMSUN'un Terme ilçesinde çocuklar için kano festivali düzenlendi. Etkinlikte çocuklar kano kullanma deneyimi yaşadı.

        Terme ilçesinde çocuklar için 'Terme Amazon Kano Festivali' düzenlendi. Terme Belediyesi ve Ordu, Giresun ve Samsun'daki kano kulüpleriyle ilk kez organize edilen festival, Gölyazı Mahallesi'ndeki göller bölgesinde gerçekleştirildi. Yüzlerce çocuk ailesiyle gelip, kano kullanma deneyimi yaşadı. Çocukların doğada güler yüzlü olduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Her şeyin geliştirilebilir ve sürdürülebilir olması lazım. Biz burada bir ilki başlatıyoruz. Bu daha da geliştirilerek ulusal hale gelecek. Belki de uluslararası hale gelecek. Bu hedefle yola geçiyoruz. Çocuklarımızın doğadaki mutluluğunu görmek, onlara bir farkındalık yaratmak bizi çok mutlu ediyor. Burası aynı zamanda Amazonların başkenti. Antik çağlardan itibaren bakarsanız İlyada'da ve Stubborn tarihinde de Terme ismi var. Biz burayı artık Türkiye'nin ve Samsun'un güler yüzü haline getireceğiz. Özellikle çocuklarımızın buluşma noktası haline getireceğiz" dedi.

        'KARADENİZ'İN EN BÜYÜK KANO FESTİVALİ'

        Ordu Kano Kulübü Başkanı Mustafa Sarıkaya, muhteşem bir doğa parkuru gördüklerini söyleyerek, "Bize çok uzun zaman önce burada bir festival yapabilir miyiz diye söylenmişti. O günden bu yana hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda alanda yüzlerce çocuk var. Belki de bugün Karadeniz'in en büyük 'Kano Çocuk Festivali' olacak diye umut ediyoruz. Çünkü alana çocuklar gelmeye devam ediyor. Bizim için çok ayrı bir gurur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        'EĞLENMEYE GELDİK'

        Kano yapacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Ilgın Çamaş (12), "İlk kez böyle bir deneyim yaşayacağım. Ankara'dan Kurban Bayramı için gelmiştik. Bugün burada etkinlik olduğu için eğlenmeye geldik. Biz gezerken gördük ve eniştem böyle bir fikir sundu. Kano yapmak için sabah erkenden kalktık" ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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