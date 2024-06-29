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        Samsun'da ehliyet sınavında elektronik cihaz ile kopya çeken 5, kopya veren 1 kişi yakalandı

        SAMSUN'un Alaçam ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-sınav merkezinde elektronik cihaz kullanarak kopya çeken 5 kişi ile düzeneği kurup kopya veren 1 kişi, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 21:50 Güncelleme: 29.06.2024 - 21:55
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        Samsun'da ehliyet sınavında elektronik cihaz ile kopya çeken 5, kopya veren 1 kişi yakalandı
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        SAMSUN’un Alaçam ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-sınav merkezinde elektronik cihaz kullanarak kopya çeken 5 kişi ile düzeneği kurup kopya veren 1 kişi, yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun’un Alaçam ilçesinde bugün yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-sınav merkezinde elektronik haberleşme cihazıyla kopya çeken kişilerin olduğu bilgisini aldı. Yapılan çalışmalarda, sınav çıkışı S.M., N.K., V.K., T.A. ve M.K.’nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 3 kamera, 3 kulaklık, 5 alıcı ile verici ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Soruşturmanın devamında sınav merkezinin yaklaşık 200 metre ilerisinde sistem üzerinde kopya veren ve şüphelilerin üzerine sistemi kuran Ş.Ü. de yakalandı. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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