Samsun'da ehliyet sınavında elektronik cihaz ile kopya çeken 5, kopya veren 1 kişi yakalandı
SAMSUN'un Alaçam ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-sınav merkezinde elektronik cihaz kullanarak kopya çeken 5 kişi ile düzeneği kurup kopya veren 1 kişi, yakalandı.
SAMSUN’un Alaçam ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-sınav merkezinde elektronik cihaz kullanarak kopya çeken 5 kişi ile düzeneği kurup kopya veren 1 kişi, yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun’un Alaçam ilçesinde bugün yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-sınav merkezinde elektronik haberleşme cihazıyla kopya çeken kişilerin olduğu bilgisini aldı. Yapılan çalışmalarda, sınav çıkışı S.M., N.K., V.K., T.A. ve M.K.’nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 3 kamera, 3 kulaklık, 5 alıcı ile verici ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Soruşturmanın devamında sınav merkezinin yaklaşık 200 metre ilerisinde sistem üzerinde kopya veren ve şüphelilerin üzerine sistemi kuran Ş.Ü. de yakalandı. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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