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        Samsunspor'un 59'uncu yılına özel meşale şov

        Samsunspor Kulübü'nün 59'uncu yılına özel olarak Anıt Park'ta yapılan törenin ardından Kurupelit Yat Limanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler ile kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 23:08 Güncelleme: 30.06.2024 - 23:10
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        Samsunspor'un 59'uncu yılına özel meşale şov
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        Samsunspor Kulübü'nün 59’uncu yılına özel olarak Anıt Park’ta yapılan törenin ardından Kurupelit Yat Limanı’nda toplanan taraftarlar meşaleler ile kutlama yaptı.

        30 Haziran 1965 tarihinde kurulan Samsunspor Kulübü'nün 59'uncu yılı coşkuyla kutlandı. Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Kurupelit Yat Limanı’nda toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar saat 20.55’i gösterdiğinde meşalelerini yakarak görsel şölen oluşturdu. Sırasıyla yan yana dizilen Samsunsporlu taraftarlar bulundukları sahil bölgesinde meşale, havai fişek ve işaret fişekleri ile birlikte 59’uncu yılın kutlamalarında doyasıya eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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