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        2024 Yaz Kur'an Kursları açılışı Ali Erbaş'ın katılımıyla Samsun'da yapıldı

        2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları açılışı "Elif, Be, Te, Se, Cim Başlıyor Kur'an Sevincim" sloganı ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Samsun'da yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:05
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        2024 Yaz Kur'an Kursları açılışı Ali Erbaş'ın katılımıyla Samsun'da yapıldı
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        2024 Yılı Yaz Kur’an Kursları açılışı “Elif, Be, Te, Se, Cim Başlıyor Kur’an Sevincim” sloganı ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Samsun’da yapıldı.

        1 Temmuz itibari ile tüm Türkiye’de başlayan Yaz Kur’an Kursları’nın açılışı, “Elif, Be, Te, Se, Cim Başlıyor Kur’an Sevincim” sloganı ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde yapıldı. Açılışta Samsun’da bulunan çok sayıda kurs öğrencisine aileleri de eşlik etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da programa katıldı. Kur’an Kursu öğrencileri açılış programında koro ile ilahiden vantrolog gösterilerine kadar birçok sunumda bulundu. Açılışa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun İl Müftüsü Feyzullah Çakır, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun AK Parti Milletvekili Ersan Aksu da katıldı. Program sonunda Samsun Valisi Orhan Tavlı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a hediye takdim etti.

        Açılış toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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