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        Sosyal medyadan tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde Emirhan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:20
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        Sosyal medyadan tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurdu
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        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde Emirhan M., sosyal medyadan tartıştığı husumetlisi Onur A.'yı otomobili ile geldiği sokakta pompalı tüfekle yaraladı.

        Olay, dün İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan M., iki sokak kesişimine otomobiliyle gelip, sosyal medyadan tartıştığı husumetlisi Onur A.'yı pompalı tüfekle sağ ayak bileğinden vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri istenirken, Emirhan M. olay yerinden kaçtı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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