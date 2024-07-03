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        Samsun'da piyasa değeri 3,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:15
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        Samsun'da piyasa değeri 3,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı
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        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Kirazlık ve İstiklal mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, buzdolabı, dolap ve ayakkabının içine gizlenmiş, değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 13 bin 701 ecstasy hap, 8 paket satışa hazır vaziyette toplamda 10 gram metamfetamin ve 11 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler B.Ö. (35), M.D. (36) ve T.Ş. (26), gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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