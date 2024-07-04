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        Samsun'da 3,5 milyon liralık uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:15
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        Samsun'da 3,5 milyon liralık uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede
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        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Kirazlık ve İstiklal mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda buzdolabı, dolap ve ayakkabının içine gizlenmiş, değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 13 bin 701 ecstasy, 8 paket satışa hazır halde toplam 10 gram metamfetamin ve 11 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler B.Ö. (35), M.D. (36) ve T.Ş. (26), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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