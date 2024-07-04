Samsun'da 3,5 milyon liralık uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli adliyede (2)
3'ÜDE TUTUKLANDISamsun'un Tekkeköy ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Taner Şahin, Muhammet Dinçer ve Barış Özer, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
3'ÜDE TUTUKLANDI
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Taner Şahin, Muhammet Dinçer ve Barış Özer, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.