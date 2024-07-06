Otomobil çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Arif Sokak kavşağında meydana geldi. B.K.'nın kullandığı 35 SH 656 plakalı otomobil, yol kenarında oyun oynayan Bekirhan Bakırcı'ya çarptı. Yaralanan Bakırcı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Bakırcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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