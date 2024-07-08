Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bağırsak ve midelerinden yarım kilo metamfetamin çıktı

        SAMSUN'a uyuşturucu getiren iki kişinin mide ve bağırsaklarında 18 paket halinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağırsak ve midelerinden yarım kilo metamfetamin çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'a uyuşturucu getiren iki kişinin mide ve bağırsaklarında 18 paket halinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente şehir dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde otomobilden inip, bir araca binen 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin araçları İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde durduruldu. Şüpheliler .A.A. (36) ve H.T.’nin (44) üzerinde ve araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunamadı. Tedirgin davranışlar sergileyen 2 şüpheli, detaylı kontrol için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek röntgenleri çekildi. Röntgende 2 şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı maddeler olduğu tespit edildi. A.A. ve H.T. gözaltına alınırken, yuttukları 18 paket halinde toplam 500 gram metamfetamin de tıbbi müdahaleyle çıkarıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise, bir ruhsatsız tabanca ve 99 fişek ele geçirildi. Ayrıca A.A. ve H.T. ile bağlantılı olarak onlara yardım ve yataklık ettiği tespit edilen R.K. (44) de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Yakalanan 3 kişi hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
        Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        "Kalbimizdesin"
        "Kalbimizdesin"
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Samsun'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da merdivenden düşen çocuk yaralandı
        Samsun'da merdivenden düşen çocuk yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
        Samsun'da alev alan piknik tüpü söndürüldü
        Samsun'da alev alan piknik tüpü söndürüldü
        AFAD Başkanı Memiş, taşkın yaşanan Samsun'da konuştu:
        AFAD Başkanı Memiş, taşkın yaşanan Samsun'da konuştu:
        Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı