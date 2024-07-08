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        Samsun'da sağanak; yol çöktü

        SAMSUN'unTerme ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle bağlantı yolu çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:05
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        Samsun'da sağanak; yol çöktü
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        SAMSUN'unTerme ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle bağlantı yolu çöktü. Ekipler, yoğun yağışın etkili olduğu bölgede çalışma başlattı.

        Kentin birçok ilçesinde dünden beri sağanak etkili oldu, Terme ilçesine bağlı Uludere Mahallesi'nde sel nedeniyle bağlantı yolu çöktü. Ekipler Terme genelinde hasar tespit çalışması yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; 7 Temmuz saat 06.00 ile 8 Temmuz saat 06.00 arasında Terme'de metrekareye 108 kilo yağış düştü.

        Diğer yandan MGM, bugün yaşanabilecek sel ve su baskını riskine dikkati çekip, Samsun için 'sarı kod'lu uyarında bulundu. Samsun Valiliği de 8 Temmuz Pazartesi günü rüzgar hızının 25-28 deniz miline, dalga yüksekliğinin de 1,8 metreye ulaşacağını belirterek olası boğulma vakalarına karşı duyuru yaptı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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