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        Konuşmak için çağırdığı husumetlisini tabancayla vuran şüpheli yakalandı

        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde küfürleşme sonrası konuşmak için yanına çağırdığı husumetlisini bacağından tabancayla vurup yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:45
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        Konuşmak için çağırdığı husumetlisini tabancayla vuran şüpheli yakalandı
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        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde küfürleşme sonrası konuşmak için yanına çağırdığı husumetlisini bacağından tabancayla vurup yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, 4 Temmuz'da İlkadım ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde iki sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre; F.D. (29), telefonda küfürleştiği Ü.A.'yı (30) konuşmak için mahalleye çağırdı. Buraya giden ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle F.D., Ü.A.'yı sağ dizinden tabancayla vurarak yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi dün yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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