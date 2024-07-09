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        Samsun'da kaçak sigara üreten abla kardeşe gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, kaçak sigara üreten Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:50 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:55
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        Samsun'da kaçak sigara üreten abla kardeşe gözaltı
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        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, kaçak sigara üreten Y.T. (27) adlı erkek ile ablası Y.T. (31), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 16.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 7 bin doldurulmuş makaron sigara, 14 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 2 sigara sarma makinesi, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 42 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili Y.T. isimli erkek ve ablası Y.T. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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