Samsun'da kaçak sigara üreten abla kardeşe gözaltı
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, kaçak sigara üreten Y.
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, kaçak sigara üreten Y.T. (27) adlı erkek ile ablası Y.T. (31), gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 16.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 7 bin doldurulmuş makaron sigara, 14 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 2 sigara sarma makinesi, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 42 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili Y.T. isimli erkek ve ablası Y.T. gözaltına alındı.
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