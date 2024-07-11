Durdurulan TIR'da uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde durdurulan TIR’da arama yaptı. Aramalarda, TIR’ın üst bagajına gizlenmiş, 900 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili N.G. (47), İ.A. (30) ve S.E. (35) gözaltına alındı.

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