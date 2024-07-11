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        Durdurulan TIR'da uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde durdurulan TIR'ın üst bagajına gizlenmiş 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:00
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        Durdurulan TIR'da uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde durdurulan TIR’ın üst bagajına gizlenmiş 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde durdurulan TIR’da arama yaptı. Aramalarda, TIR’ın üst bagajına gizlenmiş, 900 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili N.G. (47), İ.A. (30) ve S.E. (35) gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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