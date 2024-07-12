Depremzede iş yeri sahibini döner bıçağıyla yaraladı, oğlunun elini kırdı

SAMSUN'da yedikleri dönerin ardından tartıştığı depremzede iş yeri sahibini döner bıçağıyla yaralayıp, oğlunun da elini kıran 2 şüpheli, gözaltına alındı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Lise Caddesi'ndeki dönerci dükkanında meydana geldi. Girdikleri dükkanda Y.K. ile birlikte sipariş verip döner yiyen T.G., 305 liralık hesabı ödemek için kasaya geldiğinde iş yeri sahibi Hüseyin A. ile anlaşmazlık yaşadı. T.G., kredi kartından 400 lira çekilmesini, kalan 95 liranın ise kendisine nakit olarak iade edilmesini istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine T.G., iş yeri sahibi Hüseyin A. ve oğlu G.A.'nın üzerine sandalye fırlattı. Tezgahın üzerinden atlayıp masadaki döner bıçağını alan T.G., Hüseyin A.'yı sol el ve karın boşluğundan yaraladı, oğlu G.A.'nın ise elini kırdı. Hüseyin A.'nın 6 Şubat'taki deprem dolayısıyla Hatay'dan Samsun'a gelip, elindeki son parasıyla döner dükkanı açtığı öğrenildi.