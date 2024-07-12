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        Depremzede iş yeri sahibini döner bıçağıyla yaraladı, oğlunun elini kırdı

        SAMSUN'da yedikleri dönerin ardından tartıştığı depremzede iş yeri sahibini döner bıçağıyla yaralayıp, oğlunun da elini kıran 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:59 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:05
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        Depremzede iş yeri sahibini döner bıçağıyla yaraladı, oğlunun elini kırdı
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        SAMSUN'da yedikleri dönerin ardından tartıştığı depremzede iş yeri sahibini döner bıçağıyla yaralayıp, oğlunun da elini kıran 2 şüpheli, gözaltına alındı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün gece, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Lise Caddesi'ndeki dönerci dükkanında meydana geldi. Girdikleri dükkanda Y.K. ile birlikte sipariş verip döner yiyen T.G., 305 liralık hesabı ödemek için kasaya geldiğinde iş yeri sahibi Hüseyin A. ile anlaşmazlık yaşadı. T.G., kredi kartından 400 lira çekilmesini, kalan 95 liranın ise kendisine nakit olarak iade edilmesini istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine T.G., iş yeri sahibi Hüseyin A. ve oğlu G.A.'nın üzerine sandalye fırlattı. Tezgahın üzerinden atlayıp masadaki döner bıçağını alan T.G., Hüseyin A.'yı sol el ve karın boşluğundan yaraladı, oğlu G.A.'nın ise elini kırdı. Hüseyin A.'nın 6 Şubat'taki deprem dolayısıyla Hatay'dan Samsun'a gelip, elindeki son parasıyla döner dükkanı açtığı öğrenildi.

        Bu sırada devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelileri döner bıçağıyla yakaladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı T.G. ve Y.K. ise emniyete götürüldü. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Soruşturma sürüyor.

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