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        Depremzede iş yeri sahibini döner bıçağıyla yaraladı, oğlunun elini kırdı (2)

        TUTUKLANDISamsun'dayedikleri dönerin ardından tartıştığı depremzede iş yeri sahibini döner bıçağıyla yaralayıp, oğlunun da elini kıran Talha Gökay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:20
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        Depremzede iş yeri sahibini döner bıçağıyla yaraladı, oğlunun elini kırdı (2)
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        TUTUKLANDI

        Samsun’dayedikleri dönerin ardından tartıştığı depremzede iş yeri sahibini döner bıçağıyla yaralayıp, oğlunun da elini kıran Talha Gökay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Gözaltındaki arkadaşı Yiğit K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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