Depremzede iş yeri sahibini döner bıçağıyla yaraladı, oğlunun elini kırdı (2)

Samsun’dayedikleri dönerin ardından tartıştığı depremzede iş yeri sahibini döner bıçağıyla yaralayıp, oğlunun da elini kıran Talha Gökay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Gözaltındaki arkadaşı Yiğit K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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