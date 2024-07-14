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        Samsun'da çatı katında yangın; daire kullanılamaz hale geldi

        SAMSUN'daçatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:55
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        Samsun'da çatı katında yangın; daire kullanılamaz hale geldi
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        SAMSUN'daçatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ramazan Güler'e ait daire, kullanılamaz hale geldi.

        Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında oturan Ramazan Güler'e ait dairede dün saat 23.00 sıralarında iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm çatı katını sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binakiler ekipler tarafından tahliye edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması ile yangın söndürüldü. Daire kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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