Samsun'da çatı katında yangın; daire kullanılamaz hale geldi

SAMSUN'daçatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ramazan Güler'e ait daire, kullanılamaz hale geldi.

Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında oturan Ramazan Güler'e ait dairede dün saat 23.00 sıralarında iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm çatı katını sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binakiler ekipler tarafından tahliye edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması ile yangın söndürüldü. Daire kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.