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        Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

        SAMSUN'da girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Çetin Tarhan (68), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:45
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        Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü
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        SAMSUN'da girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Çetin Tarhan (68), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün Yakakent ilçesine bağlı Liman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için denize giren Çetin Tarhan, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin durumu fark etmesi ile Tarhan, denizden çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürülen Tarhan, kurtarılamadı. Tarhan'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na götürüldü. Cenazenin, bugün Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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