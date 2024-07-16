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        5 yaşındaki Mehmet, girdiği baraj gölünde boğuldu

        SAMSUN'da serinlemek için Altınkaya Baraj Gölü'ne giren Mehmet Gedik (5), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:24 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:25
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        5 yaşındaki Mehmet, girdiği baraj gölünde boğuldu
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        SAMSUN'da serinlemek için Altınkaya Baraj Gölü'ne giren Mehmet Gedik (5), boğuldu.

        Vezirköprü ilçesinde ailesi ile pikniğe giden Mehmet Gedik, serinlemek için Altınkaya Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Gedik'in gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri, küçük çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Bir süre sonra ekipler Gedik'in cansız bedenine ulaştı, cenaze otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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