5 yaşındaki Mehmet, girdiği baraj gölünde boğuldu

SAMSUN'da serinlemek için Altınkaya Baraj Gölü'ne giren Mehmet Gedik (5), boğuldu.

Vezirköprü ilçesinde ailesi ile pikniğe giden Mehmet Gedik, serinlemek için Altınkaya Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Gedik'in gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri, küçük çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Bir süre sonra ekipler Gedik'in cansız bedenine ulaştı, cenaze otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.