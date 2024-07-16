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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        SAMSUN'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan Burhan Mutlu'nun (37), cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:05
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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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        SAMSUN'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan Burhan Mutlu'nun (37), cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, 14 Temmuz akşamı, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana doğumlu olduğu ve Samsun'da yaşadığı belirtilen Burhan Mutlu, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Mutlu'nun çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mutlu'nun bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Mutlu'nun cansız bedeni, bugün öğle saatlerinde Golf Kulübü açıklarında su üzerinde bulundu. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’na götürülen Mutlu'nun cesedi, otopsi için de Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

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        Galeri

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