Kazada savrulan araç yayalara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

SAMSUN'dakamyonete çarptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın yolun karşısına geçen 2 yayaya çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tekkeköy ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Suoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.T.'nin (20) kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araç ile M.M.'nin (43) kullandığı 55 AAY 599 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Çarşamba Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan Seydi Mertcan B. (28) ile Ömer Faruk A.'ya (30) çarptı. Sürüklenip yere düşen Seydi Mercan B. ağır, Ömer Faruk A. ile sürücü Ö.T. hafif yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.