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        Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çaptı: 1 ölü, 2 yaralı

        SAMSUN'unBafra ilçesinde lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:15
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        Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çaptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        SAMSUN'unBafra ilçesinde lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.30 sıralarında Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Maksut Saat'in kullandığı 55 JF 417 plakalı otomobilin seyir sırasında lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Saat'in kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Saat ile yanındaki Gürcan Ersin (26) ve Osman Bülbül (25) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Bülbül, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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