Denizde boğulan Burhan, çalışmak için Samsun'a gelmiş

SAMSUN'da denizde boğulan Burhan Mutlu'nun (37), arkadaşı Sedat G. ile 18 gün önce çalışmak için Adana'dan geldiği, ikilinin Tekkeköy ilçesindeki çelik imalat montajı yapan bir firmada çalışmaya başladığı, hafta sonu tatilinde de Atakum ilçesine giderek denize girdikleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Temmuz akşamı Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Sedat G. ile denize giren Burhan Mutlu, sahilden yaklaşık 200 metre uzaklaştı. Bir süre sonra "Boğuluyorum" diyerek arkadaşından yardım isteyen Mutlu, gözden kayboldu. Sedat G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, sevk edildi. Geniş çaplı arama başlatan ekipler, dün öğle saatlerinde Golf Kulübü açıklarında Mutlu'nun cansız bedenine ulaştı. Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'ndaki işlemler sonrası cenaze, Adana'nın Seyhan ilçesine gönderildi.