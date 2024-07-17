Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Denizde boğulan Burhan, çalışmak için Samsun'a gelmiş

        SAMSUN'da denizde boğulan Burhan Mutlu'nun (37), arkadaşı Sedat G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde boğulan Burhan, çalışmak için Samsun'a gelmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da denizde boğulan Burhan Mutlu'nun (37), arkadaşı Sedat G. ile 18 gün önce çalışmak için Adana'dan geldiği, ikilinin Tekkeköy ilçesindeki çelik imalat montajı yapan bir firmada çalışmaya başladığı, hafta sonu tatilinde de Atakum ilçesine giderek denize girdikleri ortaya çıktı.

        Olay, 14 Temmuz akşamı Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Sedat G. ile denize giren Burhan Mutlu, sahilden yaklaşık 200 metre uzaklaştı. Bir süre sonra "Boğuluyorum" diyerek arkadaşından yardım isteyen Mutlu, gözden kayboldu. Sedat G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, sevk edildi. Geniş çaplı arama başlatan ekipler, dün öğle saatlerinde Golf Kulübü açıklarında Mutlu'nun cansız bedenine ulaştı. Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'ndaki işlemler sonrası cenaze, Adana'nın Seyhan ilçesine gönderildi.

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Burhan Mutlu'nun, arkadaşı Sedat G. ile 18 gün önce çalışmak için Adana'dan geldiği, ikilinin Tekkeköy ilçesindeki çelik imalat montajı yapan bir firmada çalışmaya başladığı, hafta sonu tatili için de Atakum ilçesine giderek denize girdikleri ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu

        Benzer Haberler

        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya'dan su tasarrufu uyarısı
        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya'dan su tasarrufu uyarısı
        Husumetlisi adliyeden çıkartıp, otoparkta darbetti
        Husumetlisi adliyeden çıkartıp, otoparkta darbetti
        Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çaptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çaptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kazada savrulan araç yayalara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
        Kazada savrulan araç yayalara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
        Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında sürücü ile 2 yaya yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında sürücü ile 2 yaya yaralandı