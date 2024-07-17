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        Kazada savrulan araç yayalara çarptı; sağlık görevlisi öldü, 2 yaralı (2)

        SAĞLIKGÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİSamsun'da kamyonete çarptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın yolun karşısına geçen 2 yayaya çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kazada, sağlık görevlisi Seydi Mertcan Barçin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:25 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:30
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        Kazada savrulan araç yayalara çarptı; sağlık görevlisi öldü, 2 yaralı (2)
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        SAĞLIKGÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

        Samsun'da kamyonete çarptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın yolun karşısına geçen 2 yayaya çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kazada, sağlık görevlisi Seydi Mertcan Barçin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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