Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü

SAMSUN’un 19 Mayıs ilçesinde balık tutmak için göle açılan Mehmet Erdenli (54) ve Hayrettin Ertuğrul (55), kayıklarının batması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Samsun’un 19 Mayıs ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erdenli ve Hayrettin Ertuğrul, balık tutmak için saat 14.00 sıralarında kayıkla Yörükler mevkisinden Ulugöl'e açıldı. İkilinin ailesi, kendilerinden uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Çalışma başlatan ekipler, kayığın battığını tespit etti. Ekiplerin başlattığı geniş kapsamlı arama sonrası, Mehmet Erdenli’nin saat 21.00 sıralarında, Hayrettin Ertuğrul’un ise saat 22.30 sıralarında cansız bedenlerine ulaşıldı. İkilinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.