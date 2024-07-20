Samsun'da 14 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Samsun'un Yakakent ilçesi Kozköy sahilinde ailesiyle birlikte denize kenarına giden Emir İşleyen bir süre sonra girdiği denizde kayboldu. Emir’in gözden kaybolduğunu gören yakınları olayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Su Altı Arama Kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Emir İşleyen'in ailesinin kıyıda endişeli bir şekilde bekleyişleri de sürüyor.

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