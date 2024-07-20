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        Samsun'da denize giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu, diğeri tedavi altında

        SAMSUN'un Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde, denize giren iki arkadaştan biri boğuldu; diğeri ise hastanede tedavi altında alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 20:26 Güncelleme: 20.07.2024 - 20:30
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        Samsun'da denize giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu, diğeri tedavi altında
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        SAMSUN’un Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde, denize giren iki arkadaştan biri boğuldu; diğeri ise hastanede tedavi altında alındı.

        Samsun’un Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde, Murat Gül (43) ve Dursun Arslan (26) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra iki arkadaştan Murat Gül boğulma tehlikesi geçirdi. Dursun Arslan arkadaşını suyun üstünde tutmak için çaba harcadı. Bir süre sonra iki arkadaşı suda çırpınırken gören vatandaşlar, Gül ve Arslan'ın kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül ve Arslan’a hemen müdahale etti. Ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Murat Gül olay yerinde hayatını kaybetti. Bilinci açık olan Dursun Arslan ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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