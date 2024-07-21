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        Denizde kaybolan 14 yaşındaki Emir'in cansız bedenine ulaşıldı

        SAMSUN'un Yakakent ilçesinde dün denizde kaybolan Emir İşleyen'in (14), bugün sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:40
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        Denizde kaybolan 14 yaşındaki Emir'in cansız bedenine ulaşıldı
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        SAMSUN'un Yakakent ilçesinde dün denizde kaybolan Emir İşleyen'in (14), bugün sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

        Yakakent ilçesi Kozköy Sahili'ne dün ailesiyle gelip, denize giren Emir İşleyen, bir süre sonra gözden kayboldu. Emir'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Samsun Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, bölgede geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonuçsuz kalırken, Emir İşleyen'in cansız bedeni saat 06.30 sıralarında denize girdiği bölgeden 500 metre uzaklıkta bir vatandaş tarafından kıyıya vurulmuş halde bulundu. Otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşleyen'in cansız bedeni, daha sonra ailesine teslim edildi.

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        Galeri

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