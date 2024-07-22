Suat Kılıç: Tarım politikaları nedeniyle köylü bağından, bahçesinden kopuyor

SAMSUN’da sebze ve meyve halini ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç “Türkiye’de tarımsal faaliyetler çok kısıtlı olmaya başladı. Köy nüfusumuz çok azaldı. Türkiye’de köyde kalan nüfusun önümüzdeki yıllarda şehirlerde yaşayanları besleyebilmesi maalesef mümkün görünmüyor. İzlenmekte olan tarım politikaları ve girdi fiyatları nedeniyle köylü her geçen gün tarlasından, bağından, bahçesinden kopuyor ve tarımı terk ediyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, esnaf ziyaretinde bulunduğu sebze ve meyve halindekilerle bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkiye’de tarımsal faaliyetler çok kısıtlı olmaya başladı. Köy nüfusumuz çok azaldı. Türkiye’de köyde kalan nüfusun önümüzdeki yıllarda şehirlerde yaşayanları besleyebilmesi maalesef mümkün görünmüyor. İzlenmekte olan tarım politikaları ve girdi fiyatları nedeniyle köylü her geçen gün tarlasından, bağından, bahçesinden kopuyor ve tarımı terk ediyor. Gübre ve tohum fiyatları el yakıyor. Köylümüz bunlara ulaşamadığından ya da yeterli şekilde kullanamadığından dolayı maalesef yeterli verimi alamayıp ürün kalitesi düşük oluyor. Nihayetinde köylümüz kazançlı çıkamadığından dolayı üretimi terk ediyor. Bu durumda gıda enflasyonunu dediğimiz büyük baş belasını getiriyor. Bugün Türkiye’deki enflasyonun en büyük nedeni gıda enflasyonu dediğimiz tarımsal üretimin kısıtlılığına dayalı vasiyettir. Hükümetimiz acilen tarım politikalarını gözden geçirmelidir. Köylüyü desteklemelidir” diye konuştu.

‘ERBAKAN HOCAMIZIN HEDEFİ ADANIN BAŞINDAN GİRİP SONUNDAN ÇIKMAKTI’ Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü hakkında konuşan Suat Kılıç, “Rahmetli Erbakan hocamızın hedefi adanın başından girip sonundan çıkmak ve müzakere masasında Kıbrıs Türkü'nün hakkını sonuna kadar korumaktı. Ama maalesef harekat yarıda kesilince bugün bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası camiada tanınmasını maalesef sağlayamadık. Bu konuda hala alacak çok yolumuz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türk siyasetçileri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının özgürlüğünün ve dalgalanan bayrağının sonsuza kadar yanında durmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

‘350 BİN İNSANIMIZIN OYUNU ALAN BELEDİYE BAŞKANIMIZ YOK SAYILMAK İSTENDİ’ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Şanlıurfa’da katıldığı İl Koordinasyon Toplantısı’nda Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın isminin protokol masasından kaldırılarak, halkın arasında yer verilmesi hakkında konuşan Suat Kılıç, şunları söyledi: “Şanlıurfa’da yaşanan durum büyük bir talihsizliktir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un il koordinasyon toplantısında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’ın adı çıkarıldı, sandalyesi kaldırıldı. Belediye başkanımız yok sayılmak istendi. 350 bin insanımızın oyunu alan, vatandaşlarımızın teveccühü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan bir belediye başkanımızın yok sayılması, onu yok haline getirmez. Yüz binlerce insanın iradesinin yok sayılması bu iradeyi yok hükmüne getirmez. Şanlıurfa’da bir milletvekilinin girişimi ile belediye başkanımızın yok sayılmasına yönelik olarak cereyan eden hadise tam bir hukuksuzluk halidir. Bir ilkelliktir, hazımsızlıktır, hukuksuzluktur. Demokrasiyi yok saymaktır ve millet iradesini umursamamaktır. Ama belediye başkanımızı da maruz kaldığı hukuksuzluğa ve ilkelliğe rağmen devlet adamı tavrıyla salondan çıkmamasını tebrik ediyorum. Bu problem bakanın şahsından kaynaklanıyor olabilir. Ama sayın bakanımızın şahsından kaynaklanıyor olmasa da müdahale etmemesini yadırgadığımızı kendisine bildirmek isteriz. Bir önceki durakta Adıyaman’da belediye başkanı bakanımızın yanında, Malatya’da belediye başkanı bakanımızın yanında ama Şanlıurfa’da seçilmiş belediye başkanı aşağıda vatandaşın arasında. Biz halkın arasında olmaktan memnuniyet duyarız. Ama olmamız gereken yerden bizi kaldıranlar, yarın bugün kendileri bu davranışlarından dolayı pişmanlık duyarlar. Ankara’nın duyarlı olmasını ve Şanlıurfalılardan bir özür dilenmesini bekliyoruz.”