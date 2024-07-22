Ağrı'dan Samsun'a gelen yeğen ile amca denizde boğuldu, baba yoğun bakımda

AĞRI'danSamsun'a misafirliğe gelip, girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Yasin Batır (17) ile amcası Bülent Batır (44) hastanede hayatını kaybetti, babası Gökhan Batır'ın (44) tedavisi sürüyor.

Olay, 20 Temmuz'da 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ağrı'dan misafirliğe gelen Yasin Batır, babası Gökhan Batır ve amcası Bülent Batır ile serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 3 kişinin denizde çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada olay yerine yakın olan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar, Gökhan Batır'ı bilinci açık, Bülent ve Yasin Batır'ı bilinci kapalı şekilde kıyıya çıkardı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.