Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu; 9 gözaltı

        SAMSUN'da polisin düzenlediği eş zamanlı 'Yasa dışı bahis' operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:54 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu; 9 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’da polisin düzenlediği eş zamanlı ‘Yasa dışı bahis’ operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıl süren çalışma kapsamında, güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatan 10 şüpheliyi tespit etti. Bu sabah Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde saat 06.00’da 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 23 fişek, 4 bin 400 lira, 650 euro, 50 sterlin, 8 bin 307 gümrük kaçağı elektronik sigara ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı

        Benzer Haberler

        Samsun'da yurda kaçak yollarla giren 5 Suriyeli yakalandı
        Samsun'da yurda kaçak yollarla giren 5 Suriyeli yakalandı
        Jandarma Uzman Çavuş Tekkeköy'de toprağa verildi
        Jandarma Uzman Çavuş Tekkeköy'de toprağa verildi
        Vezirköprü Halk Bankası şubesine ilk kadın müdür atandı
        Vezirköprü Halk Bankası şubesine ilk kadın müdür atandı
        Samsunda bir kişi kazara kendisini vurarak yaraladı
        Samsunda bir kişi kazara kendisini vurarak yaraladı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Otomobile saklanan uyuşturucu, "Sam"ın hassas burnundan kaçamadı
        Otomobile saklanan uyuşturucu, "Sam"ın hassas burnundan kaçamadı