Durak ile trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kimliği otopsi ile belli olacak

SAMSUN'un Atakum ilçesinde durak ile trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün kim olduğu otopsi ile belirlenecek.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 07 AH 768 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak durak ile trafik levhasına çarptı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, erkek sürücünün hayatını kaybettiğini ve üzerinde kimlik olmadığını belirledi. Otomobil içerisine sıkışan cenaze, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Ölen kişinin kesin kimliği otopsi ile belirlenecek.