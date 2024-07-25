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        Durak ile trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kimliği otopsi ile belli olacak

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde durak ile trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:59 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:05
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        Durak ile trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kimliği otopsi ile belli olacak
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde durak ile trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün kim olduğu otopsi ile belirlenecek.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 07 AH 768 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak durak ile trafik levhasına çarptı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, erkek sürücünün hayatını kaybettiğini ve üzerinde kimlik olmadığını belirledi. Otomobil içerisine sıkışan cenaze, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Ölen kişinin kesin kimliği otopsi ile belirlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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