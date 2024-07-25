Otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı; 1 yaralı

SAMSUN'un Terme ilçesinde otomobilin yolcu otobüsüne çarptığı kazada 1 kişi, yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Akçay mevki Samsun- Ordu kara yolunun 83'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; sol şeritte seyreden Erol Şahin'in kullandığı DU O 5252 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak için yavaşlayan 61 BH 187 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Hilal Şahin (58), yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne götürüldü.