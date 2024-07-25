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        Durak ile trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)

        SÜRÜCÜNÜNKİMLİĞİ BELLİ OLDUSamsun'un Atakum ilçesinde durak ile trafik levhasına çarpan otomobilin ölen sürücüsünün Eren Şükrü Bozkurt (23) olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:25
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        Durak ile trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)
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        SÜRÜCÜNÜNKİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Samsun'un Atakum ilçesinde durak ile trafik levhasına çarpan otomobilin ölen sürücüsünün Eren Şükrü Bozkurt (23) olduğu tespit edildi. Bozkurt’un akşam saatlerinde restoranda garson olarak birlikte çalıştıkları T.Ö. ile olduğu, sabah saatlerinde otomobili alıp, tek başına seyir halindeyken kaza yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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