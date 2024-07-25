Durak ile trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)

SÜRÜCÜNÜNKİMLİĞİ BELLİ OLDU

Samsun'un Atakum ilçesinde durak ile trafik levhasına çarpan otomobilin ölen sürücüsünün Eren Şükrü Bozkurt (23) olduğu tespit edildi. Bozkurt’un akşam saatlerinde restoranda garson olarak birlikte çalıştıkları T.Ö. ile olduğu, sabah saatlerinde otomobili alıp, tek başına seyir halindeyken kaza yaptığı öğrenildi.